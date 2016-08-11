Ріо-2016. Жіночій команді України з академічного веслування не вистачило п'яти секунд до бронзи

Жіноча команда України з академічного веслування посіла четверте місце у фіналі олімпійських змагань серед четвірок парних у Ріо-де-Жанейро.

До складу українського екіпажу входять Дарина Верхогляд, Олена Буряк, Анастасія Коженкова та Євгенія Німченко.

Команда пройшла дистанцію за 6:56.09. Від польського екіпажу, який виграв бронзову медаль, українки відстали відразу на 5 секунд. Олімпійським чемпіоном у цій дисципліні стала команда з Німеччини, її результат - 6:49.39.

Нагадаємо, за підсумками кваліфікації в академічному веслуванні, яка відбулася 6 серпня, жіноча команда України посіла друге місце серед усіх учасників.

Чоловічий український екіпаж у складі Дмитра Міхая, Артема Морозова, Олександра Надтоки та Івана Довгодько в аналогічному фіналі змагань посів шосте місце серед шести учасників.