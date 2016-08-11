Ріо-2016. Українські шпажистки вийшли до чвертьфіналу змагань з фехтування
16:05, 11 серпня 2016Ріо-2016
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У протистоянні 1/8 фіналу збірна України обіграла бразилійок.
Reuters
Жіноча збірна України з фехтування на шпагах вийшла у чвертьфінал олімпійських змагань в Ріо-де-Жанейро.
У протистоянні зі збірною Бразилії в 1/8 фіналу українки виграли із Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина другазагальним рахунком 45:32.
Яна Шемякіна завдала суперницям 23 уколи, Олена Кривицька - 15 і Ксенія Пантелєєва - 7. Зазначимо, що останній з дев'яти раундів зустрічі, коли перемога вже була визначена, завершився з результативним рахунком 15:13.
У чвертьфіналі збірна України зіграє проти команди Китаю. Зустріч розпочнеться о 16:30 за київським часом.
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