Ріо-2016. Українські шпажистки вийшли до чвертьфіналу змагань з фехтування

Жіноча збірна України з фехтування на шпагах вийшла у чвертьфінал олімпійських змагань в Ріо-де-Жанейро.

У протистоянні зі збірною Бразилії в 1/8 фіналу українки виграли із Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина другазагальним рахунком 45:32.

Яна Шемякіна завдала суперницям 23 уколи, Олена Кривицька - 15 і Ксенія Пантелєєва - 7. Зазначимо, що останній з дев'яти раундів зустрічі, коли перемога вже була визначена, завершився з результативним рахунком 15:13.

У чвертьфіналі збірна України зіграє проти команди Китаю. Зустріч розпочнеться о 16:30 за київським часом.