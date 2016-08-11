У Ріо наркоторговці обстріляли елітних поліцейських з Олімпіади, які випадково потрапили в нетрі

Як передає ТАСС, троє поліцейських помилково заїхали в нетрі, де потрапили під обстріл з боку наркоторговців.

Один з поліцейських був важко поранений в голову і прооперований в госпіталі. На даний момент його стан оцінюється як дуже важкий. Другий поліцейський отримав легке поранення, третій уникнув пошкоджень.

Поранені поліцейські є частиною елітного корпусу, що складається з 5 тисяч військових поліцейських, солдатів і пожежників з усієї країни. Цей корпус був спеціально сформований для забезпечення безпеки на Олімпійських іграх.

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Нагадаємо, 10 серпня Ріо-де-Жанейро був атакований автобус з журналістами, що прямував з олімпійського кластера Деодоро в головний прес-центр. В результаті інциденту два пасажири отримали незначні поранення. Поліція провела експертизу, яка показала, що автобус не був обстріляний. Найімовірніше, вікна були розбиті каменями або палицями.

Також за час Ігор-2016 дві шалені кулі потрапили в олімпійський кінноспортивний центр в Ріо-де-Жанейро. 6 серпня куля потрапила в брезентовий дах прес-центру, а 10 серпня інцидент повторився - куля потрапила в стайню. В обох випадках ніхто не постраждав.

Олімпійські ігри триватимуть у Ріо-де-Жанейро по 21 серпня.