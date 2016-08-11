"Недорого. Але хвилююче": російський плавець розповів про своє пограбування на Олімпіаді

Про це пише Meduza.

«Поспішаю повідомити, що зі мною все добре. Розійшлися полюбовно. Я їм все з кишень взамін на захоплюючу історію для нащадків. Недорого. Але хвилююче», - написав Коротишкін.

Євген Коротишкін є триразовим чемпіоном світу з плавання на короткій воді. Протягом багатьох років був капітаном збірної Росії. На Олімпіаді в Лондоні в 2012 році він завоював срібну медаль на дистанції 100 метрів батерфляєм. У квітні 2015 року Коротишкін завершив професійну кар'єру.

Ввечері 5 серпня у Ріо-де-Жанейро був пограбований будинок вболівальників російської збірної на Олімпіаді («Російський будинок»). Повідомлялося, що пропали три ноутбука та фотокамера.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина друга

10 серпня на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро в бійці опинився бельгйский дзюдоїст Дірк ван Тихельт, який став за кілька днів до цього бронзовим призером Олімпіади.

У той же час австралійських спортсменів обікрали прямо в олімпійському селі. Причому, є підозри, що злочинці пішли на хитрість – адже речі атлетів були викрадені з номерів готелю в той момент, коли всіх евакуювали через задимлення. Крім того, про небезпечну криміногенну обстановку в Ріо повідомляв і наш спецкор Кирило Стадниченко у своєму відеоблозі.