Справа не в суддівстві: Тренер Верняєва розповів, чому спортсмен не отримав "золото"

"Олег чудово виконав свою роботу, але при виконанні останнього вправи на перекладині помилився на зіскоку. Ця помилка коштувала йому 0.3 бали, тому вона й вирішила долю золотої медалі. Так що до суддів претензій не повинно бути. Суддівство було справедливим", - сказав тренер, якого цитує у Facebook Національний олімпійський комітет України.

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Він зазначив, що у спортивній гімнастиці протести можливі лише на базову оцінку і неможливо протестувати на оцінку за виступ. Геннадій Сартинский також зазначив, що такий титулований спортсмен, як триразовий Олімпійський чемпіон, призер Ігор, багаторазовий чемпіон світу Кохей Утимура завжди на дві голови вище за своїх суперників і завжди має велику перевагу над ними.

Як повідомляв УНІАН, результат українця після шести снарядів - 92,266. "Золото" тут виграв олімпійський чемпіон Лондона японець Утимура Кохей, британець Макс Вітлок посів третє місце.

Верняєв до останнього претендував на «золото», але за останню вправу на перекладині йому не вистачило балів для медалі вищої проби. Зал обуреним свистом сприйняв оцінку суддів.

"Срібло" Ріо - перша олімпійська медаль у кар'єрі Олега Верняєва.

Це вже друга срібна нагорода України на Іграх в Ріо. Раніше "срібло" у стрільбі завоював для України Сергій Куліш.