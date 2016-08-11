Відеоблог Rio2016: підсумки 10 серпня та цікавий конкурс від спецкора УНІАН

У свіжому випуску наш Кирило підводить підсумки вчорашнього дня в Ріо та оголошує конкурс для глядачів його відеоблогу.

Зокрема, через погану погоду не відбулися два фінали в академічному веслуванні, де Україна сподівалася на нагороди, а також чвертьфінал у жіночому тенісі за участю Еліни Світоліної, яка вже встигла зробити сенсацію, викинувши з турніру першу ракетку світу Серену Уїльямс.

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Водночас, наш олімпійський Кирило вирішив порадувати найбільш відданих та терплячих глядачів, які толерантно і уперто слідкують за його відеоблогом, оголосивши два конкурси, де призами будуть сувеніри з Ріо.

Для того, щоб змусити Кирила привезти вам подарунок на згадку про неймовірну Олімпіаду, слід:

1. Залайкати сторінку УНІАН у Фейсбуці

2. Залайкати оцей допис та поділитись ним у себе на стіні (при цьому, ваша сторіночка має бути відкрита до кінця Олімпіади, щоб Кирило міг перевірити, чи всі вимоги ви виконали)

3. Взяти участь в одному з двох (або в обох водночас) змагань:

а) просто попросити Кирила про гостинець, вказавши річ, яку у Ріо-де-Жанейро можна придбати за суму, еквівалентну максимум 50 доларам США – ім’я того, чию забаганку виконувати, ми визначимо з допомогою random.org у передостанній день Олімпіади;

б) до 23 години за Київським часом 15 серпня (понеділок) спрогнозувати точну кількість олімпійських медалей, які забере із Бразилії додому збірна України (загальний залік, бронзові, срібні, золоті). Дарунки від Кирила отримають той, хто точно вгадає відповідну цифру або буде максимально наближеним до неї. Якщо успішних прогнозистів буде кілька, то, знову ж таки, скористаємось random.org

Перелік подарунків та прогноз медалей прохання залишати в коментарях до цього посту у Facebook.

Гроші Кирилові на дарунки з Києва вже надійшли…

Нагадаємо, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро перебуває наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який буде доставляти вам найбільш свіжі та цікаві новини з Бразилії за допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.