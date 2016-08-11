Відеоблог Rio2016: "срібло" Олега Верняєва

Отже, вчора наш Кирило побував на фіналі особистого багатоборства зі спортивної гімнастики серед чоловіків, де наш гімнаст Олег Верняєв здобув срібну нагороду.

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Одразу після завершення змагань Кирило поділився своїми враженнями від побаченого. Звісно, як і всі ми, він сподівався на "золото" для України у цьому виді змагань, однак і срібний результат є великим здобутком і, безсумнівно, Олег Верняєв виконав прекрасну роботу.

Нагадаємо, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро перебуває наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який буде доставляти вам найбільш свіжі та цікаві новини з Бразилії за допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.