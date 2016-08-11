Український гімнаст Верняєв в Ріо відмовився від коментарів для телеканалу "Росія"

Кореспондент російського телебачення окликнув Верняєва, коли українець підійшов і побачив мікрофон з написом "Россия", тут же демонстративно розвернувся і пішов в роздягальню, не сказавши ні слова, пише Спорт-Экспресс.

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Як повідомляв УНІАН, результат українця після шести снарядів - 92,266. "Золото" тут виграв олімпійський чемпіон Лондона японець Утімура Кохей, британець Макс Вітлок посів третє місце.

Верняєв до останнього претендував на "золото", але за останню вправу на поперечині, на якій у нього не було явних помилок, судді не додали українцеві буквально однієї десятої балу, якої йому вистачило б для медалі найвищої проби.

Зал обуреним свистом сприйняв оцінку, яка коштувала Верняєву йому медалі.

Нагадаємо, "срібло" Ріо - перша олімпійська медаль в кар'єрі Олега Верняєва.

Це вже друга срібна нагорода України на Іграх в Ріо. Раніше срібло у стрільбі виборов для України Сергій Куліш.