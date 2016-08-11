Ріо-2016: український гімнаст Верняєв прокоментував своє "срібло"

"Я зробив все, що міг. На поперечені виконав все нормально, але помилився з зіскоком. Можливо, якщо б не було цієї помилки, то оцінка була би вище", - йдеться в коментарі Верняєва, опублікованому на сторінці НОК України в Facebook.

"Я дуже радий медалі. Будемо працювати й надалі. Попереду інші індивідуальні фінали. Сьогодні перед виходом на кожен зі снарядів не дивився ні на кого з суперників, не слідкував за оцінками інших – був зосереджений на своєму виступі, відключився від усього", - сказав він.

При цьому спортсмен подякував за підтримку усім, хто вболівав за нього.

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"Мені дуже приємно, що на трибунах мене підтримували батьки, які давно вже стали моїм талісманом під час виступів. Щиро вдячний Сергію Назаровичу Бубці, який також вболівав за мене, що допоміг їм бути тут в Ріо. Я відчував підтримку кожного! Дякую усім, хто вірить та підтримує мене!", - розповів Верняєв.

Як повідомляв УНІАН, вчора Олег Верняєв в індивідуальному багатоборстві зі спортивної гімнастики виграв для України третю медаль на Іграх в Ріо-де-Жанейро. Українець після п’яти видів стабільно йшов на першому місці, однак після останнього виду опинився на другому з мізерним відставанням від переможця – японця Кохеі Учемури.

Зазначимо, що "срібло" Верняєва викликало обурення серед українських вболівальників –усі одноголосно впевнені, що українця засудили судді, віддавши перевагу більш іменитому спортсмену.