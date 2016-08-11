Збірна України посідає 30-е місце в медальному заліку Ігор в Ріо після п'яти днів

У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) завершився п'ятий змагальний день Олімпійських ігор, за підсумками якого збірна України займає 30-е місце в медальному заліку, повідомляється на офіційному сайті Ігор.

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На рахунку нашої команди три медалі. Срібло - у Ігоря Куліша у стрільбі з пневматичної гвинтівки та гімнаста Олега Верняєва в індивідуальному багатоборстві. Бронза - у Ольги Харлан в жіночому індивідуальному турнірі з фехтування на шаблях.

Лідером загального заліку, як і раніше, залишається команда США. За підсумками середи в американців 32 медалі - 11 золотих, 11 срібних і 10 бронзових.

Слідом за американцями йдуть команди Китаю (10-5-8, 23), Японії (6-1-11, 18) і Австралії (5-2-5, 12) та Угорщини (5-1-1, 7). У решти національних збірних не більше 4 золотих медалей.