Ріо-2016. Матч Світоліної у чвертьфіналі тенісного турніру перенесений через дощ
01:24, 11 серпня 2016Ріо-2016
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Погодні умови не дозволили українській тенисистці провести сьогодні матч з Петрою Квітовою.
Reuters
Чвертьфінальний матч олімпійського тенісного турніру між українкою Еліною Світоліною і чешкою Петрою Квітовою перенесено на невизначений час, повідомляє офіційний сайт Ігор-2016.
Причина перенесення полягає в погодних умовах. Сьогодні через сильний дощ в Ріо-де-Жанейро були пересені всі тенісні матчі. Справа в тому, що жоден з тенісних кортів міста не обладнаний дахом.
Можливість проведення поєдинку між Світоліною та Квітовою залишалася до останнього, але погода не дозволила організаторам дати дозвіл на початок матчу.
Як повідомляв УНІАН, в матчі 3-го раунду олімпійського тенісного турніру на Олімпіаді Світоліна обіграла першу ракетку світу Серену Вільямс.
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