Ріо-2016. Після перших заїздів у вітрильному спорті українці займають 13-е місце

Українські Павло Мацуєв і Борис Швець займають 13-е місце за підсумками двох заїздів в парусному спорті в класі "470".

У першій гонці українці фінішували 16-мі, у другій - 13-ми. Таким чином, в активі нашого екіпажу 29 очок.

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Всього в класі "470" 10 заїздів, які проходитимуть до 16 серпня. Медалі в цій дисципліні будуть розіграні 17 серпня.