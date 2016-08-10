Ріо-2016. Після перших заїздів у вітрильному спорті українці займають 13-е місце
22:46, 10 серпня 2016Ріо-2016
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У Ріо-де-Жанейро завершилися перші два з десяти заїздів у класі "470".
Мацуєв і Швець - 13-е / svetlovodsk.com.ua
Українські Павло Мацуєв і Борис Швець займають 13-е місце за підсумками двох заїздів в парусному спорті в класі "470".
У першій гонці українці фінішували 16-мі, у другій - 13-ми. Таким чином, в активі нашого екіпажу 29 очок.
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Всього в класі "470" 10 заїздів, які проходитимуть до 16 серпня. Медалі в цій дисципліні будуть розіграні 17 серпня.
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