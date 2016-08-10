Ф'юрі буде відпочивати ще тиждень перед початком підготовки до бою з Кличком

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBO в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі вирішив відпочити ще тиждень перед тим, як відправитися в тренувальний табір і приступити до підготовки до матчу-реваншу з українцем Володимиром Кличком. Про це повідомляє klitschko-brothers.com.

Спочатку планувалося, що Тайсон разом зі своїм кузеном Хьюї Ф'юрі заїдуть в тренувальний табір вже в цей понеділок. Але якщо Хьюї вже розпочав підготовку до свого наступного бою, то Тайсон вирішив ще тиждень відпочити і провести час з дружиною і дітьми.

За словами Пітера Ф'юрі, який є дядьком і тренером боксера, у тренувальному таборі Тайсона очікують 15 серпня. "Хьюї важко працює в залі. Тайсон приєднається до табору в понеділок, для захисту його титулів чемпіона світу 29 жовтня", - сказав він.

Також Пітер Ф'юрі анонсував, що найближчим часом відбудеться прес-конференція, присвячена матчу-реваншу його племінника з Володимиром Кличком.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що допінгову справу Тайсона Ф'юрі не завадить проведенню бою-реваншу з Володимиром Кличком.