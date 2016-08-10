Ріо-2016: Ягодка не зумів подолати перший раунд у змаганнях шаблістів
20:26, 10 серпня 2016Ріо-2016
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Український фехтувальник поступився іранському спортсмену в 1/16 фіналу.
Reuters
Українець Андрій Ягодка не зміг пробитися до 1/8 фіналу олімпійських змагань з фехтування на шаблях, які проходять в Ріо-де-Жанейро.
У поєдинку 1/16 фіналу він поступився іранцю Мойтабу Абедіні з рахунком 9:15.
Як повідомляв УНІАН, вчора жоден з українців не зміг вийти до чвертьфіналу турніру з фехтування серед шпажистів. Богдан Нікішин залишив змагання в 1/8 фіналу, Анатолій Герей - в 1/16 фіналу, Дмитро Карюченко - в 1/32 фіналу.
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