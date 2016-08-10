Ріо-2016. Фінали змагань з академічного веслування за участю українців мають відбутися завтра

Чоловічий і жіночий фінали олімпійських змагань з академічного веслування серед четвірок парних мають відбутися завтра. Про це повідомляється на офіційному сайті Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро.

Чоловічий фінал розпочнеться о 16:12 за київським часом, жіночий - у 16:24.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина другаНагадаємо, ці змагання повинні були відбутися сьогодні, але через несприятливі погодних умов були перенесені на невизначений термін.

У чоловічому фіналі серед парних четвірок візьме участь українська команда у складі Дмитра Міхая, Артема Морозова, Олександра Надтоки та Івана Довгодько.

В аналогічному жіночому фіналі збірну України представлять Дарина Верхогляд, Олена Буряк, Анастасія Коженкова і Євгенія Німченко