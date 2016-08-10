Ріо-2016. Україна завершила свою участь на Олімпіаді у змаганнях зі стрільби з лука

Українка Анастасія Павлова вибула з олімпійського турніру зі стрільби з лука, що проходить в Ріо-де-Жанейро, на стадії 1/16 фіналу.

У поєдинку 1/16 фіналу вона поступилася представниці Тайваню Тан Я-Тинг з рахунком 0:6 (26:27, 27:29, 25:29).

Раніше, на стадії 1/32 фіналу, Павлова перемогла Луїзу Сайдиеву з рахунком 6:0 (28:22, 29:26, 29:24).

Як повідомляв УНІАН, раніше на стадії 1/16 фіналу жіночі індивідуальні змагання зі стрільби з лука залишили Вероніка Марченко та Лідія Січенікова. Крім того, в чоловічих змаганнях на цьому же етапі вилетів Віктор Рубан.

Таким чином, Україна завершила свою участь на Олімпіаді в Ріо в даному виді спорту.