Відеоблог Rio2016: бразильські танці у виконанні волонтерів

Через погану погоду фінальні заїзди Олімпіади-2016 з академічного веслування скасовані, в будівлі на гребному каналі олімпійського Ріо панують веселощі. Про це розповідає кореспондент УНІАН Кирило Стадніченко, який знаходиться прямо на місці подій.

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Волонтери танцюють бразильські танці під звуки перкусійних барабанів.

Як повідомлялося, всі сьогоднішні змагання з академічного веслування перенесені на інший день у зв'язку зі складними погодними умовами. У Ріо-де-Жанейро сильний вітер і дощ. Спочатку було прийнято рішення перенести ранкову сесію заїздів, а згодом і вечірню. Новий час проведення змагань стане відомо пізніше.

Нагадаємо, сьогодні мали відбутися фінали змагань з академічного веслування серед парних четвірок у чоловіків і жінок. В обидва фінали потрапили збірні України. Змагання повинні були розпочатися в 16:22, 16:34 відповідно.