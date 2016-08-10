Відеоблог Rio2016: погода впливає на розклад змагань

Про це повідомляє наш кореспондент Кирило Стадніченко з Ріо.

Так, на каналі через сильний дощ скасували фінали з академічного веслування, в яких в тому числі повинні були брати участь чоловічі й жіночі українські "четвірки".

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Нагадаємо, сьогодні мали відбутися фінали змагань з академічного веслування серед парних четвірок у чоловіків і жінок. В обидва фінали потрапили збірні України.

Змагання повинні були розпочатися о 16:22 та 16:34 відповідно.

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