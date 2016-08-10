Ріо-2016. Омельчук не зміг вийти до фіналу змагань зі стрільби

Українець Олег Омельчук не зміг пробитися до фіналу змагань зі стрільби з пістолета на 50 метрів на Олімпіаді в Ріо-де-жанейро.

У кваліфікації 33-річний спортсмен вибив 550 очок і посів підсумкове 21-е місце.

Переможцем кваліфікації став південнокореєць Чин Джон О, який набрав 567 очок.

Як повідомляв УНІАН, раніше Омельчук невдало виступив на олімпійських змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолета на 10 метрів. У кваліфікації він зайняв 14-е місце.

Сьогоднішні змагання були останніми для українського стрілка на Олімпіаді.