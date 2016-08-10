Ріо-2016. Лелейко завершила змагання з фехтування на рапірах після першого поєдинку
16:11, 10 серпня 2016Ріо-2016
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Українська фехтувальниця поступилася француженці Астрід Гуйар.
Reuters
Українка Ольга Лелейко не змогла пробитися в 1/8 фіналу олімпійських змагань з фехтування на рапірах, які проходять в Ріо-де-Жанейро.
У поєдинку 1/16 фіналу вона поступилася француженці Астрід Гуайр з рахунком 9:15.
Інших українських представниць у змаганнях на рапірі немає. Разом з тим, сьогодні в 18:45 боротьбу за медалі Ігор у Ріо розпочне український шабліст Андрій Ягодка.
Як повідомляв УНІАН, 8 серпня українська шаблістка Ольга Харлан виграла бронзу Олімпійських ігор.
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