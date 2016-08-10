Ріо-2016. Лелейко завершила змагання з фехтування на рапірах після першого поєдинку

Українка Ольга Лелейко не змогла пробитися в 1/8 фіналу олімпійських змагань з фехтування на рапірах, які проходять в Ріо-де-Жанейро.

У поєдинку 1/16 фіналу вона поступилася француженці Астрід Гуайр з рахунком 9:15.

Інших українських представниць у змаганнях на рапірі немає. Разом з тим, сьогодні в 18:45 боротьбу за медалі Ігор у Ріо розпочне український шабліст Андрій Ягодка.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня українська шаблістка Ольга Харлан виграла бронзу Олімпійських ігор.