Ріо-2016. Соловей не змогла поборотися за медалі у шосейній велогонці

Українка Ганна Соловей не змогла поборотися за медалі під час роздільної шосейної велогонки на Олімпіаді в Ріо-да-Жанейро.

На дистанції у 29,7 км вона зайняла 20-е місце з результатом 48:03.35.

Чемпіонкою заїзду стала знаменита американка Крістін Армстронг. 42-річна велогонщиця завершила гонку за 44:26.42. Це її третя олімпійська медаль у цьому виді програми після Пекіна-2008 і Лондона-2012.

Срібло завоювала росіянка Ольга Забелінская, бронзу - представниця Нідерландів Анна Ван дер Брегген.

Нагадаємо, три дні тому Ганна Соловей посіла 36-е місце в груповій гонці. Золото у цій дисципліні взяла Анна Ван дер Брегген.