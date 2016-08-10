Ріо-2016. Соловей не змогла поборотися за медалі у шосейній велогонці
16:01, 10 серпня 2016Ріо-2016
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Чемпіонка світу 2014 року безславно завершила виступ на Олімпіаді.
Reuters
Українка Ганна Соловей не змогла поборотися за медалі під час роздільної шосейної велогонки на Олімпіаді в Ріо-да-Жанейро.
На дистанції у 29,7 км вона зайняла 20-е місце з результатом 48:03.35.
Чемпіонкою заїзду стала знаменита американка Крістін Армстронг. 42-річна велогонщиця завершила гонку за 44:26.42. Це її третя олімпійська медаль у цьому виді програми після Пекіна-2008 і Лондона-2012.
Срібло завоювала росіянка Ольга Забелінская, бронзу - представниця Нідерландів Анна Ван дер Брегген.
Нагадаємо, три дні тому Ганна Соловей посіла 36-е місце в груповій гонці. Золото у цій дисципліні взяла Анна Ван дер Брегген.
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