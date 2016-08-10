Ріо-2016. Фінали з академічного веслування за участю українських команд сьогодні не відбудуться через дощ та вітер

Всі сьогоднішні олімпійські змагання з академічного веслування перенесені на інший день у зв'язку зі складними погодними умовами, повідомляє World Rowing.

Йдеться про сильний вітер та дощ, який зараз йде в Ріо-де-Жанейро.

Спочатку було прийнято рішення перенести ранкову сесію запливів, а через деякий час і вечірню. Новий час проведення змагань стане відомий пізніше.

Нагадаємо, сьогодні мали відбутися фінали змагань з академічного веслування серед четвірок парних у чоловіків і жінок. В обидва фінали потрапили збірні України.

Змагання повинні були розпочатися в 16:22, 16:34 відповідно.