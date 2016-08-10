Ріо-2016. Фінали з академічного веслування за участю українських команд сьогодні не відбудуться через дощ та вітер

15:20, 10 серпня 2016
Ріо-2016
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Рішення було прийнято у зв'язку зі складними погодними умовами.

Соревнования в академической гребле перенесены / @WorldRowing

Всі сьогоднішні олімпійські змагання з академічного веслування перенесені на інший день у зв'язку зі складними погодними умовами, повідомляє World Rowing.

Йдеться про сильний вітер та дощ, який зараз йде в Ріо-де-Жанейро. 

Спочатку було прийнято рішення перенести ранкову сесію запливів, а через деякий час і вечірню. Новий час проведення змагань стане відомий пізніше.

Нагадаємо, сьогодні мали відбутися фінали змагань з академічного веслування серед четвірок парних у чоловіків і жінок. В обидва фінали потрапили збірні України.

Змагання повинні були розпочатися в 16:22, 16:34 відповідно.

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