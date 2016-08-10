Ріо-2016. Букмекери вважають Світоліну одним з аутсайдерів тенісного турніру

Напередодні чвертьфінальних матчів олімпійського тенісного турніру в Ріо-де-Жанейро букмекерські контори світу вважають українку Еліну Світоліну одним з аутсайдерів змагань.

У рейтингу тенісисток її ставлять на шосте місце. На олімпійське золото Світоліної приймаються ставки з коефіцієнтами в діапазоні від 13,0 до 15,5.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина другаФаворитом турніру після вильоту Серени Вільямс стала німкеня Анжелік Кербер, коефіцієнт на її перемогу - 2,75. Ймовірність успіху Петри Квітової, яка сьогодні зіграє зі Світоліною, оцінюється за коефіцієнтами в 3,90-4,0, вона йде на другому місці в рейтингу тенісисток.

У сьогоднішньому матчі між Світоліної і Квітовою чешка також є безумовним фаворитом. На перемогу Квітової можна поставити з коефіцієнтом 1,44, на вихід до півфіналу Світоліної - 2,62.

Як повідомляв УНІАН, вчора Еліна Світоліна сенсаційно вибила з турніру американку Серену Вільямс. Поєдинок українки з Петрою Квітовою розпочнеться сьогодні о 00:45.