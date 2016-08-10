"У матчі перемогла найсильніша": перша ракетка світу Уільямс засмучена своєю поразкою від українки Світоліної

Про це повідомляє CNN.

«Я дуже засмучена, але вона грала дійсно добре. Думаю, що сьогодні перемогла найсильніша. Наступного разу буде краще. Не виступила в Ріо так, як я хотіла. Це була одна з моїх цілей», - заявила спортсменка.

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на середу за київським часом Еліна Світоліна сенсаційно обіграла найсильнішу тенісистку світу американку Серену Уільямс і вийшла в чвертьфінал. Матч 1/4 фіналу Євро - Квітова відбудеться в ніч на четвер за київським часом і розпочнеться о 00:45.