"У матчі перемогла найсильніша": перша ракетка світу Уільямс засмучена своєю поразкою від українки Світоліної
13:42, 10 серпня 2016Ріо-2016
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Перша ракетка світу Серена Уільямс прокоментувала виліт в третьому раунді від українки Еліни Світоліної (4:6, 3:6).
REUTERS
Про це повідомляє CNN.
«Я дуже засмучена, але вона грала дійсно добре. Думаю, що сьогодні перемогла найсильніша. Наступного разу буде краще. Не виступила в Ріо так, як я хотіла. Це була одна з моїх цілей», - заявила спортсменка.
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Як повідомляв УНІАН, в ніч на середу за київським часом Еліна Світоліна сенсаційно обіграла найсильнішу тенісистку світу американку Серену Уільямс і вийшла в чвертьфінал. Матч 1/4 фіналу Євро - Квітова відбудеться в ніч на четвер за київським часом і розпочнеться о 00:45.
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