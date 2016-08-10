Відеоблог Rio2016: Світоліна після сенсаційної перемоги над першою ракеткою світу Уільямс

Ввечері 9 серпня нашому Кирилу пощастило побувати на тенісному матчі третього раунду турніру, в якому українська тенісистка Еліна Світоліна сенсаційно перемогла на Олімпіаді в Ріо першу ракетку світу американку Серену Уільямс.

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Таким чином, Світоліна вийшла до чвертьфіналу тенісного турніру на Олімпійських іграх, де 10 серпня зіграє із представницею Чехії Петрою Квітовою.

Нагадаємо, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро перебуває наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який буде доставляти вам найбільш свіжі та цікаві новини з Бразилії за допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.