Збірна України в Ріо: календар п'ятого дня Олімпіади
Сьогодні українські спортсмени сподіваються завоювати медалі в академічному веслуванні, велоспорті, спортивній гімнастиці і не лише.
Сьогодні програма олімпійського дня для українських спортсменів виглядає дуже насиченою, українці братимуть участь у розіграші відразу дев'яти комплектів медалей. Є всі підстави сподіватися, що олімпійський день для нашої країни пройде вдало.
Перший вид спорту, на який слід звернути увагу - академічне веслування. Тут виступають і чоловіча, і жіноча парні четвірки, які у кваліфікації змагань посіли відповідно п'яте і друге місце.
Також можна сподіватися на медаль в шосейному велоспорті, де у своєму коронному виді програми виступатиме чемпіонка світу 2014 року Ганна Соловей.
Однак головна подія олімпійського дня в Україні має розпочатися о 22:00, коли стартує фінал індивідуальних змагань з багатоборства у спортивній гімнастиці. Сюди, нагадаємо, пробився Олег Верняєв, який у кваліфікації став найкращим серед всіх спортсменів.
Ще одна важлива подія для пройде в немедальных змаганнях. Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка вчора сенсаційно вибила з турніру Серену Вільямс, зіграє у чвертьфіналі турніру з 14-ю ракеткою світу Петрою Квітовою з Чехії.
Велоспорт, жінки
Вид програми: роздільна шосейна гонка;
Учасниця: Ганна Соловей;
Старт: 14:30.
Велоспорт, чоловіки
Вид програми: роздільна шосейна гонка;
Учасник: Андрій Гривко;
Старт: 16:00.
Кульова стрільба, чоловіки
Дисципліна: пістолет, 50 м;
Учасник: Олег Омельчук;
Початок кваліфікації: 15:00.
Фехтування, жінки
Дисципліна, рапіра, індивідуальні змагання;
Учасниця: Ольга Лелейко;
Початок 1/16 фіналу: 15:10.
Фехтування, чоловіки
Дисципліна, шабля, індивідуальні змагання;
Учасник: Андрій Ягодка
Початок 1/16 фіналу: 18:45
Академічне веслування чоловіки
Вид програми: четвірка парна, фінал;
Учасники: збірна України (Дмитро Міхай, Артем Морозов, Олександр Надтока, Іван Довгодько);
Початок: 16:22.
Академічне веслування, жінки
Вид програми: четвірка парна, фінал;
Учасники: збірна України (Дарина Верхогляд, Олена Буряк, Анастасія Коженкова, Євгенія Німченко);
Початок: 16:34.
Дзюдо, чоловіки
Вага: до 90 кг, 1/16 фіналу;
Учасник: Кеджау Ньябалі;
Початок: 17:31.
Спортивна гімнастика
Вид програми: особисте багатоборство, фінал;
Учасники: Олег Верняєв;
Початок: 22:00.
Немедальні змагання:
Кінний спорт
Вид програми: виїздка;
Учасниця: Інна Логутенкова;
Початок: 16:00.
Стрільба з лука, жінки
Вид програми: індивідуальний залік, 1/32 фіналу;
Поєдинок: Анастасія Павлова (Україна) - Луїза Сайдієва (Казахстан);
Початок: 18:02.
Парусний спорт, чоловіки
Вид програми: 470;
Учасники: Борис Швець, Павло Мацуєв;
Початок: 19:05.
Теніс, жінки
Вид програми: індивідуальний розряд, 1/4 фіналу;
Матч: Еліна Світоліна (Україна) - Петра Квітова (Чехія);
Початок: 00:45.