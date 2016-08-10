Збірна України в Ріо: календар п'ятого дня Олімпіади

Сьогодні програма олімпійського дня для українських спортсменів виглядає дуже насиченою, українці братимуть участь у розіграші відразу дев'яти комплектів медалей. Є всі підстави сподіватися, що олімпійський день для нашої країни пройде вдало.

Перший вид спорту, на який слід звернути увагу - академічне веслування. Тут виступають і чоловіча, і жіноча парні четвірки, які у кваліфікації змагань посіли відповідно п'яте і друге місце.

Також можна сподіватися на медаль в шосейному велоспорті, де у своєму коронному виді програми виступатиме чемпіонка світу 2014 року Ганна Соловей.

Однак головна подія олімпійського дня в Україні має розпочатися о 22:00, коли стартує фінал індивідуальних змагань з багатоборства у спортивній гімнастиці. Сюди, нагадаємо, пробився Олег Верняєв, який у кваліфікації став найкращим серед всіх спортсменів.

Ще одна важлива подія для пройде в немедальных змаганнях. Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка вчора сенсаційно вибила з турніру Серену Вільямс, зіграє у чвертьфіналі турніру з 14-ю ракеткою світу Петрою Квітовою з Чехії.

Велоспорт, жінки

Вид програми: роздільна шосейна гонка;

Учасниця: Ганна Соловей;

Старт: 14:30.

Велоспорт, чоловіки

Вид програми: роздільна шосейна гонка;

Учасник: Андрій Гривко;

Старт: 16:00.

Кульова стрільба, чоловіки

Дисципліна: пістолет, 50 м;

Учасник: Олег Омельчук;

Початок кваліфікації: 15:00.

Фехтування, жінки

Дисципліна, рапіра, індивідуальні змагання;

Учасниця: Ольга Лелейко;

Початок 1/16 фіналу: 15:10.

Фехтування, чоловіки

Дисципліна, шабля, індивідуальні змагання;

Учасник: Андрій Ягодка

Початок 1/16 фіналу: 18:45

Академічне веслування чоловіки

Вид програми: четвірка парна, фінал;

Учасники: збірна України (Дмитро Міхай, Артем Морозов, Олександр Надтока, Іван Довгодько);

Початок: 16:22.

Академічне веслування, жінки

Вид програми: четвірка парна, фінал;

Учасники: збірна України (Дарина Верхогляд, Олена Буряк, Анастасія Коженкова, Євгенія Німченко);

Початок: 16:34.

Дзюдо, чоловіки

Вага: до 90 кг, 1/16 фіналу;

Учасник: Кеджау Ньябалі;

Початок: 17:31.

Спортивна гімнастика

Вид програми: особисте багатоборство, фінал;

Учасники: Олег Верняєв;

Початок: 22:00.

Немедальні змагання:

Кінний спорт

Вид програми: виїздка;

Учасниця: Інна Логутенкова;

Початок: 16:00.

Стрільба з лука, жінки

Вид програми: індивідуальний залік, 1/32 фіналу;

Поєдинок: Анастасія Павлова (Україна) - Луїза Сайдієва (Казахстан);

Початок: 18:02.

Парусний спорт, чоловіки

Вид програми: 470;

Учасники: Борис Швець, Павло Мацуєв;

Початок: 19:05.

Теніс, жінки

Вид програми: індивідуальний розряд, 1/4 фіналу;

Матч: Еліна Світоліна (Україна) - Петра Квітова (Чехія);

Початок: 00:45.