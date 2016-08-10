Відеоблог Rio2016: легендарний бігун Валерій Борзов про свої очікування від українських легкоатлетів

Видатний український легкоатлет, олімпійський чемпіон з бігу на 100 та 200 метрів 1972 року Валерій Борзов у коментарі УНІАН поділився своїми очікуваннями щодо майбутніх виступів легкоатлетів на Олімпіаді в Ріо.

На жаль, легендарний бігун не має занадто великих очікувань від виступів наших легкоатлетів.

"Я не думаю, що буде велика феєрія і що ми отримаємо багато медалей, але будемо розраховувати на Бондаренка (Богдан Бондаренко – український стрибун у висоту – ред.)", - розповів Борзов.

Також він зауважив, що, можливо, є шанси у спортивній ходьбі і потрійному стрибку, а в решті видів – "велика лотерея", адже конкуренція досить серйозна.

Крім того, Борзов висловив свою думку щодо того, хто зможе скласти конкуренцію ямайському рекордсмену Усейну Болту, який виступає на тих же дистанціях, що і сам Борзов у минулому.

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