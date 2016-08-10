Відеоблог Rio2016: міністр спорту Жданов поділився враженнями про перші виступи українських олімпійців

Загалом, міністр каже, що задоволений рівнем перших виступів українських спортсменів.

"Головне, що в України є вже дві медалі – бронза і срібло. І я сподіваюсь, що це не останні медалі. Гарний почин, гарний настрій в команді, піднесений. Але всі розуміють, що треба зібратися, боротися і вийти максимально зосередженим на змагання", - заявив Жданов.

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При цьому він ухилився від відповіді на питання, в яких видах спорту він очікує на медалі, а лише сказав: "Я не даю прогнозів по медалях. Я на всіх розраховую".

Водночас український міністр констатував, що рівень організації в Ріо бажає кращого, особливо це відчувається в олімпійському містечку, де було чимало побутових проблем.

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