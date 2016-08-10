Відеоблог Rio2016: УНІАН поспілкувався з мамою Ольги Харлан про бронзу доньки

Українську шаблістку Ольгу Харлан під час поєдинку за олімпійську бронзу 8 серпня на трибуні підтримували партнери по збірній України, президент НОК Сергій Бубка та просто вболівальники. Однак головним її вболівальником була мати Ірина, яка також прибула до Ріо підтримати доньку.

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В коментарі кореспонденту УНІАН мати спортсменки розповіла про втому доньки після змагань, а також як вона читала емоції на обличчі спортсменки під час фінальної дуелі.

При цьому Ірина не спілкувалася з донькою до чи під час змагань, а змогла побачити її лише після "бронзового" поєдинку. Тож прийом в Українському домі в Ріо став для неї першою реальною можливістю по-справжньому поспілкуватися з донькою.

Також мати шаблістки поділилася тим, які емоції особисто вона переживала, вболіваючи за доньку на трибуні: "Дуже переживала… Плакала, потім раділа. Ось такі переживання".

Нагадаємо, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро перебуває наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який буде доставляти вам найбільш свіжі та цікаві новини з Бразилії за допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.