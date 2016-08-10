Відеоблог Rio2016: прийом в Українському домі в Бразилії на честь наших олімпійців

Так, в Українському домі в Ріо відбувся прийом на честь українських олімпійців, зокрема, і вже тих, хто зміг здобути винагороди на Олімпіаді для України.

На події гостями президента НОК України Сергія Бубки і всієї олімпійської сім'ї України стали князь Монако Альберт, екс-президент МОК Жак Рогге, президент Міжнародної федерації легкої атлетики Себастьян Кое і багато інших.

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Нагадаємо, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро перебуває наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який буде доставляти вам найбільш свіжі та цікаві новини з Бразилії за допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.