Відеоблог Rio2016: прийом в Українському домі в Бразилії на честь наших олімпійців
10:13, 10 серпня 2016Ріо-2016
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Крім суто спортивних подій, під час Олімпіади в Ріо-де-Жанейро відбуваються і світські події. На одній з таких побував і спецкор УНІАН Кирило Стадниченко.
Facebook Kirill Stadnichenko
Так, в Українському домі в Ріо відбувся прийом на честь українських олімпійців, зокрема, і вже тих, хто зміг здобути винагороди на Олімпіаді для України.
На події гостями президента НОК України Сергія Бубки і всієї олімпійської сім'ї України стали князь Монако Альберт, екс-президент МОК Жак Рогге, президент Міжнародної федерації легкої атлетики Себастьян Кое і багато інших.
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Нагадаємо, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро перебуває наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який буде доставляти вам найбільш свіжі та цікаві новини з Бразилії за допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.
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