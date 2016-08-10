Збірна України посідає 31-е місце в медальному заліку Ігор в Ріо після чотирьох днів

У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) завершився четвертий змагальний день Олімпійських ігор, за підсумками якого збірна України знаходиться на 31-му місці в медальному заліку, повідомляється на офіційному сайті Ігор.

На рахунку нашої команди, як і раніше, дві медалі - срібло Cергія Куліша у стрільбі з пневматичної гвинтівки та бронза Ольги Харлан в жіночому індивідуальному турнірі з фехтування на шаблях.

Лідером загального заліку залишається команда США. За підсумками вівторка у американців 26 медалей - 9 золотих, 8 срібних і 9 бронзових.

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Слідом за американцями йдуть команди Китаю (8-3-6, 17), Угорщини (4-1-1, 6) і Австралії (4-1-1, 6). У решти національних збірних не більше 3 медалей.

Як повідомляв УНІАН, Олімпіада-2016 проходить в Ріо-де-Жанейро з 5 по 21 серпня.