Світоліна після перемоги над найкращою в світі тенісисткою Вільямс: "Це неймовірне відчуття"

Українка Еліна Світоліна прокоментувала свою перемогу в матчі 1/8 фіналу тенісного турніру Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро, зазначивши свої дуже сильні почуття після гри, повідомляє кореспондент УНІАН з Ріо.

"Це неймовірне відчуття. Не так часто перемагаєш першу ракетку світу і сьогодні мені ще треба це усвідомити", - зазначила українка.

Говорячи про причини свого сенсаційного успіху вона зазначила: "Я просто намагалася не думати про перемогу до самого кінця. Виконувала свою роботу, намагалася з усіх сил. У мене дуже багато чого виходило, в той час як суперниця явно перебувала не в своїй тарілці".

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Розмірковуючи про те, що турнірна сітка була дуже складною через несприятливий жереб зазначила: "Так, мені напевно трохи не пощастило з жеребкуванням. Адже я не найслабша з посіяних на цьому турнірі. Тим не менш, я анітрохи не шкодувала про те, що довелося грати з Вільямс в 1/8 фіналу. Адже ми постійно працюємо, тренуємося для того, щоб удосконалюватися. Кожна тенісистка бажає обіграти ту, хто зараз на вершині. Сьогодні у мене це вийшло. Я щаслива!"

А на питання про те, як вона буде протистояти в матчі 1/4 фіналу Петрі Квітовій з Чехії посміхаючись відповіла: "Я ще не думала про це. Дайте мені просто порадіти успіху".

Як повідомляв УНІАН, в ніч на середу за київським часом Еліна Світоліна сенсаційно обіграла найсильнішу тенісистку світу американку Серену Вільямс і вийшла в чвертьфінал.

Матч 1/4 фіналу Світоліна - Квітова відбудеться в ніч на четвер за київським часом і розпочнеться о 00:45.