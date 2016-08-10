Ріо-2016: Українка Світоліна сенсаційно перемогла першу ракетку світу Уільямс (фотогалерея)

Поєдинок третього раунду тенісного турніру на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро закінчився у двох сетах із рахунком 6:4 та 6:3.

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Переломним став шостий гейм другого сету, коли Серена на своїй подачі зробила низку подвійних помилок, і гейм виграла українка. Далі американка намагалася грати у свою гру, однак не змогла виправити ситуацію. Не виключено, що Серені заважала травма.

Таким чином, Світоліна виходить до чвертьфіналу тенісного турніру на Олімпійських іграх, де 10 серпня зіграє із представницею Чехії Петрою Квітовою.

Зазначимо, що за київським часом матч 1/4 фіналу Світоліна-Квітова відбудеться в ніч на четвер, 11 серпня, і почнеться о 00:45.

Як повідомляв УНІАН, раніше на олімпійському турнірі Еліна Світоліна обіграла німкеню Андреа Петковіч і британку Ханну Уотсон. Вона залишається останньою українською тенісисткою в жіночому одиночному розряді.