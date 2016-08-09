В іранських новинах "сховали" одягнену в бікіні олімпійську спортсменку (фото)

Іранське новинне агентство Tasim на знімку з матчу Єгипет – Німеччина з пляжного волейболу на Олімпіаді приховало німецьку волейболістку в бікіні, яка потрапила в кадр разом зі спортсменкою з єгипетської збірної. Фото з'явилося в Twitter агентства.

حضور بانوی محجبه مصری در مسابقات والیبال ساحلی المپیک ریو 2016 مورد توجه رسانههای جهانی قرار گرفته است. pic.twitter.com/HE6Ok2QNTW — خبرگزاری تنسیم-فارسی (@Tansimnews) August 8, 2016

На знімку зображений ігровий момент, в якому обидві дівчини тягнуться до м'яча біля сітки. Різниця в тому, що єгипетська спортсменка Доа Эльхобаші одягнена в повністю закриту форму, а Кіра Валькенхорста з Німеччини – у традиційні для пляжного волейболу короткий топ і міні-шорти.

Німецьку спортсменку на фото сховали за ретушшю, яку часто застосовують, наприклад, для прикриття облич людей, які повинні залишитися невпізнаними, або кривавих сцен. Оригінальний знімок зробив фотограф міжнародного агентства Reuters.

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Ймовірно, що рішення "прикрити" занадто "роздягнену" спортсменку було прийнятке у зв'язку з ісламською традицією, яка диктує спосіб життя іранців і забороняє жінкам показувати своє тіло.

Обов'язок жінок носити закритий одяг повернувся у цю країну в 1979 році після Ісламської революції. Аятолла Хомейні, який захопив владу зажадав, щоб жінки не відвідували громадські місця у світському одязі. Дозволений тільки традиційний ісламський: плащ, хустка, хіджаб і гольфи.