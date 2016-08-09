Ріо-2016. Сьогодні Україна у змаганнях з фехтування залишилась без медалей

Український шпажист Богдан Нікішин не зміг вийти до чвертьфіналу індивідуальних змагань з фехтування, які сьогодні проходять на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро.

У поєдинку 1/8 фіналу Нікішин поступився швейцарцю Бенджаміну Штеффену. Під час зустрічі українець програвав супернику з рахунком 4:11 та 8:14, але в третьому періоді зміг наздогнати його - 14:14. Тим не менш, переможний укол в овертаймі зробив швейцарець, підсумковий рахунок поєдинку - 15:14 на користь Штеффена.

Таким чином, всі три українці, які сьогодні брали участь у змаганні серед шпажистів, припинили боротьбу за медалі.

Раніше Анатолій Герей у поєдинку 1/8 фіналу не зміг подолати спротив швейцарця Фабіана Коте. Ще один представник України Дмитро Карюченко вилетів на етапі 1/32 фіналу після зустрічі з китайцем Юньлунем Цзяо.