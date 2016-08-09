Ріо-2016: Січенікова вилетіла в 1/16 фіналу змагань зі стрільби з лука

Українка Лідія Січенікова не змогла вийти до 1/8 фіналу олімпійських змагань зі стрільби з лука, які проходять в Ріо-де-Жанейро.

У поєдинку 1/16 фіналу вона поступилася представниці Південної Кореї Чхан Хе Джин з рахунком 2:6. Зазначимо, що в перших двох періодах, в яких українка програла, вона вибивала 27 та 28 очок відповідно з 30 можливих

Раніше у зустрічі 1/32 фіналу 23-річна Січенікова перемогла досвідчену представницю Грузії Хатуну Наріманідзе - 7:1.

Як повідомляв УНІАН, вчора Вероніка Марченко залишила одиночні змагання зі стрільби з лука на стадії 1/16 фіналу.