Серена Вільямс: "Світоліна - прекрасна тенісистка, завжди її підтримую"

Перша ракетка світу, знаменита американська тенісистка Серена Вільямс заявила, що її сьогоднішній поєдинок на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро з українкою Еліною Світоліною не буде легким. Про це повідомляє Sport Arena.

"Нас чекає цікавий матч. Це прекрасна тенісистка, вона молода і показує класну гру. Ми вже провели з нею кілька складних поєдинків, а тепер глядачі побачать ще один. Дуже сподіваюся на перемогу, але при цьому завжди підтримую Еліну, адже вона просто чудова Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина другадівчина", - заявила Вільямс.

Зазначимо, що раніше Вільямс і Світоліна провели між собою чотири поєдинки, кожен з яких виграла американка. Востаннє вони зустрічалися в четвертому раунді турніру серії Grand Slam "Ролан Гаррос" - тоді Світоліна поступилася у двох сетах - 1:6, 1:6.

Нагадаємо, матч олімпійського турніру між Світоліною та Вільямс розпочнеться сьогодні о 00:45 за київським часом.