Серена Вільямс: "Світоліна - прекрасна тенісистка, завжди її підтримую"
Найкраща тенісистка світу зробила кілька компліментів української суперниці перед очною зустріччю.
Перша ракетка світу, знаменита американська тенісистка Серена Вільямс заявила, що її сьогоднішній поєдинок на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро з українкою Еліною Світоліною не буде легким. Про це повідомляє Sport Arena.
"Нас чекає цікавий матч. Це прекрасна тенісистка, вона молода і показує класну гру. Ми вже провели з нею кілька складних поєдинків, а тепер глядачі побачать ще один. Дуже сподіваюся на перемогу, але при цьому завжди підтримую Еліну, адже вона просто чудова Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина другадівчина", - заявила Вільямс.
Зазначимо, що раніше Вільямс і Світоліна провели між собою чотири поєдинки, кожен з яких виграла американка. Востаннє вони зустрічалися в четвертому раунді турніру серії Grand Slam "Ролан Гаррос" - тоді Світоліна поступилася у двох сетах - 1:6, 1:6.
Нагадаємо, матч олімпійського турніру між Світоліною та Вільямс розпочнеться сьогодні о 00:45 за київським часом.