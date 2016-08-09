Ріо-2016. Грузинський дзюдоїст після перемоги вказав російському супернику на його місце (відео)

Бронзовий призер Олімпіади-2016 грузин Лаша Шавдатуашвілі після перемоги у вчорашньому поєдинку над росіянином Денисом Ярцевим зробив характерний жест, вказавши супернику на його місце, повідомляє ТСН.

Спочатку Лаша вказав на прапор своєї країни у себе на грудях, а потім тицьнув пальцем у переможеного Ярцева.

Зазначається, що поєдинок дзюдоїстів відбувся 8 серпня, в річницю російсько-грузинської війни, яка почалася в цей день в 2008 році. Своїм жестом Шавдатуашвілі показав, що пам'ятає події восьмирічної давнини.

"Сьогодні такий день. У мене не було інших варіантів. Це був двобій життя і смерті. Я трохи нервував, оскільки 8 серпня – це день наших героїв. Я повинен був показати, що наша країна сильна, ми зовсім не слабкі", – цитує Шавдатуашвілі tribuna.com.

Зазначимо, що медаль, здобута вчора Шавдатуашвілі, є єдиною в активі Грузії на Олімпіаді-2016.