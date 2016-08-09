Ріо-2016. Нікішин став єдиним українцем, хто вийшов до 1/8 фіналу у змаганнях шпажистів

Богдан Нікішин - єдиний з українстких шпажистів, хто зміг вийти до 1/8 фіналу індивідуальних змагань з фехтування, які сьогодні проходять на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро.

У поєдинку 1/16 фіналу лідер української команди на Іграх-2016 виявився сильнішим китайця Юньлуня Цзяо - 15:11. Суперник Нікішина до кінця другого періоду йшов врівень з українцем, але в останній частині зустрічі за рахунку 7:7 пропустив кілька вирішальних уколов, відіграти які вже не зміг.

Інший український шпажист Анатолій Герей в поєдинку 1/16 фіналу не зміг подолати спротив швейцарця Фабіана Коте. Зустріч завершилася з рахунком 15:9 на користь суперника Герея.

Третій представник України на змаганнях у шпазі Дмитро Карюченко вилетів на етапі 1/32 фіналу.