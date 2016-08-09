Як проходять змагання з академічного веслування в Ріо (фоторепортаж)
15:51, 09 серпня 2016Ріо-2016
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В Ріо-де-Жанейро вже не перший день проходять змагання з академічного веслування під час Олімпійських ігор 2016 року.
REUTERS
На бразильських мальовничих водних просторах змагаються спортсмени-одиночники, парні екіпажи, четвірки та вісімки.
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До речі, академічне веслування є одним з тих видів спорту, де Україна може реально поборотися за олімпійські винагороди.
Так, як жіноча збірна України з академічного веслування у парних четвірках, так і чоловіча кваліфікувалася до фіналів змагань, які пройдуть 10 серпня.
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