Ріо-2016. Україна залишилася без одного шпажиста на змаганнях з фехтування

Український шпажист Дмитро Карюченко вибув з індивідуальних змагань з фехтування, які сьогодні проходять на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро.

У поєдинку 1/32 фіналу 36-річний українець поступився колумбійцю Джону Едісону Родрігесу з рахунком 7:15.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина другаЗазначимо, що на змаганнях у шпазі беруть участь ще два українця, які автоматично кваліфікувалися в 1/6 фіналу. О 16:15 за київським часом свій поєдинок проти китайця Юньлуня Цзяо розпочне Богдан Нікішин, а о 17:15 у боротьбу зі швейцарцем Фабіаном Коте вступить Анатолій Герей.

Як повідомляв УНІАН, вчора на змаганнях шаблісток українка Ольга Харлан виграла бронзову медаль Олімпіади.