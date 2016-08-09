Ріо-2016. Україна залишилася без одного шпажиста на змаганнях з фехтування
15:50, 09 серпня 2016Ріо-2016
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Дмитро Карюченко вибув на етапі 1/32 фіналу турніру.
Карюченко вилетів у першому раунді / kh.vgorode.ua
Український шпажист Дмитро Карюченко вибув з індивідуальних змагань з фехтування, які сьогодні проходять на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро.
У поєдинку 1/32 фіналу 36-річний українець поступився колумбійцю Джону Едісону Родрігесу з рахунком 7:15.
Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина другаЗазначимо, що на змаганнях у шпазі беруть участь ще два українця, які автоматично кваліфікувалися в 1/6 фіналу. О 16:15 за київським часом свій поєдинок проти китайця Юньлуня Цзяо розпочне Богдан Нікішин, а о 17:15 у боротьбу зі швейцарцем Фабіаном Коте вступить Анатолій Герей.
Як повідомляв УНІАН, вчора на змаганнях шаблісток українка Ольга Харлан виграла бронзову медаль Олімпіади.
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