Розгул злочинності в Ріо: в мережі опубліковано відео, як бразильські підлітки грабують туристів

Так, діти вихоплюють телефони, сумки, гаманці та інші цінності у перехожих на жвавих міських вулицях, в парках, у громадському транспорті та інших місцях масового скупчення народу.

Особливо винахідливі під'їжджають до своїх "жертв" на велосипедах, а деякі хапають все, що можуть, стрибаючи у вікна громадського транспорту.

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Втім, деякі потенційні жертви виявляються не з боязкого десятка і дають відсіч малолітнім злочинцям.

Як повідомляв УНІАН, Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро вже встигли відзначитися кількома гучними випадками пограбувань.

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Так, збірна Великобританії заявила про пропажу в Ріо сумок з екіпіровкою. У деяких сумках перебувала форма британських плавців.

Водночас австралійських спортсменів обікрали прямо в олімпійському селищі. Причому, є підозри, що злочинці пішли на хитрість – адже речі атлетів були викрадені з номерів готелю в той момент, коли всіх евакуювали через задимлення.

Крім того, про небезпечну криміногенну обстановку в Ріо повідомляв і наш спецкор Кирило Стадниченко у своєму відеоблозі.