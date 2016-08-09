Коноплянка у матчі за Суперкубок УЄФА: час початку, де дивитися

Сьогодні у Тронхеймі на стадіоні "Леркендаль" відбудеться матч за Суперкубок УЄФА, в якому володар Ліги чемпіонів мадридський "Реал" зіграє з переможцем Ліги Європи "Севільєю".

У складі "Севільї" виступає український півзахисник Євген Коноплянка, для якого цей матч - можливість виграти свій другий євротрофей у складі іспанського клубу.

Нагадаємо, перед початком сезону у "Севільї" змінився головний тренер - замість Унаї Емері, який пішов у французький "ПСЖ", команду очолив аргентинець Хорхе Сампаолі. Під його керівництвом Коноплянка під час товариських матчів в міжсезонні став одним з лідерів іспанської команди.

У минулому сезоні Коноплянка вже брав участь у матчі за Суперкубок Європи. Тоді йому вдалося відзначитися голом у ворота "Барселони", але його команда програла зустріч з рахунком 4:5.

У складі мадридського "Реала" сьогодні не гратимуть кілька лідерів команди - Кріштіану Роналду, Тоні Кроос, Гарет Бейл і Пепе. Крім того, вчора "Реал" залишив лівий атакуючий півзахисник Хесе Родрігес, який перейшов в "ПСЖ".

Українські любителі футболу зможуть подивитися матч між "Реалом" і "Севільєю" на телеканалі "Футбол 1". Початок матчу - 21:30.