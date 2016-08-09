Збірна України в Ріо: календар четвертого дня Олімпіади
Сьогодні українці боротимуться за медалі лише в стрільбі і фехтуванні.
Сьогодні збірна України боротиметься лише у двох видах спорту, де до кінця дня розіграють медалі - стрільба та фехтування.
Олімпійська чемпіонка Олена Костевич намагатиметься реабілітуватися за свою позавчорашню невдачу. Сьогодні вона візьме участь у змаганнях зі стрільбі з пістолета на 25 метрів.
Крім того, можливі приємні сюрпризи у фехтуванні. Шпажисти Дмитро Карюченко, Богдан Нікішин та Анатолій Герей входять у збірну України, яка в 2015 році виграла чемпіонат світу. Сьогодні вони битимуться на шпагах поодинці, але хтось з них цілком може повторити вчорашній успіх Ольги Харлан.
У немедальних змаганнях відзначимо тенісний матч Еліни Світоліної, яка зіграє проти першої ракетки світу і вже легендарної спортсменки Серени Вільямс. Теоретична перемога над Вільямс може зробити українку однією з головних героїнь всього олімпійського дня.
Стрільба, жінки
Дисципліна: пістолет, 25 метрів;
Учасниця: Олена Костевич;
Початок кваліфікації: 15:00. Фінал - 21:55;
Фехтування, чоловіки
Дисципліна: шпага, індивідуальні змагання;
Учасники: Дмитро Карюченко, Богдан Нікішин, Анатолій Герей;
Початок 1/32 фіналу - 15:00. Фінал - 23:45.
Немедальні змагання:
Стрільба з лука, жінки
Вид програми: індивідуальний залік, 1/32 фіналу;
Поєдинок: Лідія Січенікова (Україна) - Хатуна Наріманідзе (Грузія);
Початок: 18:02;
Плавання, чоловіки
Дисципліна: брас, 200 м.
Учасник: Оселедець Дмитро
Початок кваліфікаційних запливів: 19:55
Теніс, жінки
3-й раунд;
Матч: Еліна Світоліна (Україна) - Серена Вільямс (США);
Початок: 00:45;
Нагадаємо, на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро знаходиться спеціальний кореспондент УНІАН Кирило Стадніченко, який доставлятиме найсвіжіші та найцікавіші новини з Бразилії за допомогою відеоблога.