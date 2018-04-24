Пригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина друга

Ми запускаємо другу частину відеоблогу від Кирила з Ріо, а з попередньою порцією відеощоденників ви можете ознайомитися тут. Так, раніше разом з Кирилом ми дізналися про злісних бразильських комарів і про те, як МОК піклується про кореспондентів; про небезпеки, які чекають іноземних журналістів в Ріо; про особливості роботи місцевого транспорту; побували на відкритті Олімпіади-2016 і багато іншого.

Отже, залишайтеся з нами - далі буде ще багато цікавого з самого серця Ріо.

12 серпня. Кирило вирішив провести екскурсію до Їдальні в Ріо, де годують журнлістів. Це велетенський критий тент з величезною кількістю столів та чергою, яка вже стала традиційною для Ріо.

У меню тут різноманітні салати, гарячі страви, м'ясні страви, картопля і навіть піца. Тут є як європейська їжа, так і з місцевим бразильським калорітом - загалом, на будь-який смак. Все це нагадало нашому Кирилу про українські заклади громадського харчування і навіть змусило трохи поностальгувати за Батьківщиною.

Чому ж на початку Кирила назвав цю їжу "золотою"? Тому що тут вона продається на вагу, і кілограм такої загалом не елітної їжі може коштувати близько 800 гривень.

Також 12 серпня наш Кирило побував на олімпійському турнірі в Ріо з важкої атлетики серед жінок.

На жаль, українка Ірина Деха не змогла впоратися із заявленою вагою і взяти медаль на змаганнях із важкої атлетики для спортсменів до 75 кг на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро. В результаті Деха посіла 5 місце в турнірі з важкої атлетики у суперважкій ваговій категорії.

11 серпня. Під завершення ігрового дня наш Кирило побував на олімпійському турнірі в Ріо з дзюдо. На жаль, українець Артем Блошенко не зміг завоювати бронзову медаль для спортсменів вагової категорії до 100 кг. Це була остання надія на медаль в дзюдо. Втім, для самого 31-річного Блошенка особисто вже досягнутий результат в Ріо став великим досягнення.

Крім того, Кирило підвів підсумок ігрового дня 11 серпня в Ріо, який виявився не самим вдалим для України – нашим олімпійцям не вдалося завоювати жодної медалі.

Також наш Кирило серед численних уболівальників в Ріо вирішив знайти українців - справжніх фанатів спортивних змагань.

Як виявилося, в Олімпійському селі в Ріо немає ні фанатів з України, ні представників численної української діаспори в Бразилії. І це не викликає подиву, адже, як зазначив Кирило, туристичні агентства не пропонували в Україні групи для подорожей на Олімпіаду в Ріо.

Водночас незважаючи на те, що в Бразилії знаходиться одна з найбільших українських діаспор, економічна ситуація тут така, що не до Олімпіади, каже наш спортивний редактор.

Однак українські спортсмени не залишаються без уваги. Підтримати їх приходять журналісти та представники посольства.

Для того, щоб нашому Кирилу, а также іншим журналістам з усього світу потрапити до будівлі прес-центру, необхідно вистояти майже півгодинну чергу для проверки безпеки.

Також, Кирило розповів про шість фінальних запливів у змаганнях з веслування, що відбулися 11 серпня в розряді парних четвірок. Тут брали участь чоловіча та жіноча команди. На жаль, вони не змогли піднятися на п'єдестал и отримати бажані медалі ОІ. Тим не менше, шанси на медалі у веслуванні ще є, адже попереду інші фінали, в тому числі - в академічному веслуванні.

Отже, наш Кирило підводить підсумки вчорашнього дня в Ріо та оголошує конкурс для глядачів його відеоблогу.

Зокрема, через погану погоду не відбулися два фінали в академічному веслуванні, де Україна сподівалася на нагороди, а також чвертьфінал у жіночому тенісі за участю Еліни Світоліної, яка вже встигла зробити сенсацію, викинувши з турніру першу ракетку світу Серену Уїльямс.

Водночас, наш олімпійський Кирило вирішив порадувати найбільш відданих та терплячих глядачів, які толерантно і уперто слідкують за його відеоблогом, оголосивши два конкурси, де призами будуть сувеніри з Ріо.

Взяти участь у конкурсі та дізнатися його подробиці ви можете на сторінці УНІАН у Facebook.

Також вчора наш Кирило побував на фіналі особистого багатоборства зі спортивної гімнастики серед чоловіків, де наш гімнаст Олег Верняєв здобув срібну нагороду.

Одразу після завершення змагань Кирило поділився своїми враженнями від побаченого. Звісно, як і всі ми, він сподівався на "золото" для України у цьому виді змагань, однак і срібний результат є великим здобутком і, безсумнівно, Олег Верняєв виконав прекрасну роботу.

10 серпня. Поки фінальні заїзди Олімпіади-2016 з академічного веслування скасовані, а в будівлі на гребному каналі олімпійського Ріо панують веселощі. Волонтери танцюють під звуки перкусійних барабанів.

Бразильська зима все-таки вносить корективи в проведення змагань у Ріо. Так, через сильний дощ скасували фінали з академічного веслування, в яких в тому числі повинні були брати участь чоловічі й жіночі українські "четвірки".

9 серпня.

Ну а під завершення дня нашому Кирилу пощастило побувати на тенісному матчі третього раунду турніру, в якому українська тенісистка Еліна Світоліна сенсаційно перемогла першу ракетку світу американку Серену Уільямс.

Таким чином, Світоліна вийшла до чвертьфіналу тенісного турніру на Олімпійських іграх, де 10 серпня зіграє із представницею Чехії Петрою Квітовою.

Видатний український легкоатлет, олімпійський чемпіон з бігу на 100 та 200 метрів 1972 року Валерій Борзов у коментарі УНІАН поділився своїми очікуваннями щодо майбутніх виступів легкоатлетів на Олімпіаді в Ріо.

На жаль, легендарний бігун не має занадто великих очікувань від виступів наших легкоатлетів. "Я не думаю, що буде велика феєрія і що ми отримаємо багато медалей, але будемо розраховувати на Бондаренка (Богдан Бондаренко – український стрибун у висоту – ред.)", - розповів Борзов.

Також він зауважив, що, можливо, є шанси у спортивній ходьбі і потрійному стрибку, а в решті видів – "велика лотерея", адже конкуренція досить серйозна.

Крім того, Борзов висловив свою думку щодо того, хто зможе скласти конкуренцію ямайському рекордсмену Усейну Болту, який виступає на тих же дистанціях, що і сам Борзов у минулому.

Також своїми враженням про перші виступи українських олімпійців з Кирилом поділився міністр спорту Ігор Жданов.

Загалом, міністр каже, що задоволений рівнем перших виступів українських спортсменів. "Головне, що в України є вже дві медалі – бронза і срібло. І я сподіваюсь, що це не останні медалі. Гарний почин, гарний настрій в команді, піднесений. Але всі розуміють, що треба зібратися, боротися і вийти максимально зосередженим на змагання", - заявив Жданов.

При цьому він ухилився від відповіді на питання, в яких видах спорту він очікує на медалі, а лише сказав: "Я не даю прогнозів по медалях. Я на всіх розраховую".

Водночас український міністр констатував, що рівень організації в Ріо бажає кращого, особливо це відчувається в олімпійському містечку, де було чимало побутових проблем.

Під час прийому в Українському домі в Ріо наш Кирило поспілкувався з мамою шаблістки Ольги Харлан Іриною про бронзу доньки.

Мати спортсменки розповіла про втому доньки після змагань, а також як вона читала емоції на обличчі спортсменки під час фінальної дуелі.

При цьому Ірина не спілкувалася з донькою до чи під час змагань, а змогла побачити її лише після "бронзового" поєдинку. Тож прийом в Українському домі в Ріо став для неї першою реальною можливістю по-справжньому поспілкуватися з донькою.

Також мати шаблістки поділилася тим, які емоції особисто вона переживала, вболіваючи за доньку на трибуні: "Дуже переживала… Плакала, потім раділа. Ось такі переживання".

Крім суто спортивних подій, в Ріо-де-Жанейро відбуваються і світські події.

Так, в Українському домі в Ріо відбувся прийом, на якому гостями президента НОК України Сергія Бубки і всієї олімпійської сім'ї України стали князь Монако Альберт, екс-президент МОК Жак Рогге, президент Міжнародної федерації легкої атлетики Себастьян Кое і багато інших.

Наш Кирило у Ріо кожен день пересувається до місця проведення змагань на громадському транспорті. І, схоже, він вже настільки асимілював в Бразилії за кілька днів, що у нього постійно намагаються щось запитати. Ну а так як португальським Кирило не володіє, частіше в таких випадках він спілкується жестами і парою найбільш відомих слів.

При цьому наш спецкор в Ріо констатує, що з англійською мовою в Бразилії ситуація не з кращих. Наприклад, тут навіть волонтери дуже рідко говорять англійською. У тих же, хто все ж володіє англійською, на бейджиках написано "I speak English". За словами Кирила, дуже великим успіхом буде зустріти такого волонтера.

Також, за словами Кирила, в Бразилії досить велика українська діаспора, і він вже теж починає замислюватися...