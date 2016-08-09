Відеоблог Rio2016: кореспондента УНІАН вже приймають за бразильця

Наш Кирило в Ріо кожен день пересувається до місця проведення змагань на громадському транспорті. І, здається, він вже настільки асимілював в Бразилії за кілька днів, що у нього постійно намагаються щось запитати. Ну а оскільки португальським Кирило не володіє, частіше в таких випадках він спілкується жестами і парою найбільш відомих слів.

При цьому наш спецкор в Ріо констатує, що з англійською мовою в Бразилії ситуація не з кращих. Наприклад, тут навіть волонтери дуже рідко говорять англійською. У тих же, хто все ж володіє англійською, на бейджиках написано "I speak English". За словами Кирила, дуже великим успіхом є зустріти такого волонтера.

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Також, за словами Кирила, в Бразилії досить велика українська діаспора, і він вже теж починає замислюватися...

Нагадаємо, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро знаходиться наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який буде доставляти вам самі свіжі та цікаві новини з Бразилії за допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.