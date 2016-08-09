Відеоблог Rio2016: вітання Ольги Харлан після "бронзового" поєдинку

Цього разу нашому Кирилу пощастило бути присутнім під час "бронзового" поєдинку української шаблістки Ольги Харлан з француженкою Манон Брюне. Поєдинок завершився з рахунком 15:10 на користь нашої спортсменки.

Одразу після поєдинку Ольгу Харлан привітали з перемогою її тренер та голова НОК України Сергій Бубка.

Потім, незважаючи на втому, українка підійшла до глядацької трибуни, де за неї вболівали близькі та партнери по збірній України, подякувати за підтримку.

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