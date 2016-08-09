"Бронзова" дуель української шаблістки Харлан у Ріо (фото, відео)

Відеозапис з кращими моментами двобою українки з французькою спортсменкою Манон Брюне виклав на своїй сторінці у Facebook міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

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Нагадаємо, ввечері 8 серпня українська шаблістка Ольга Харлан у поєдинку за бронзові медалі на Олімпіаді в Ріо обіграла француженку Манон Брюне з рахунком 15:10.

Зазначимо, що це друга бронзова медаль Харлан на Олімпіаді. На Іграх у Лондоні чотири роки тому в змаганнях шаблісток вона домоглася аналогічного результату.

Для збірної України це вже друга мелаль на Олімпіаді в Ріо. Першу також 8 серпня здобув український стрілок Сергій Куліш - він завершив змагання зі срібною медаллю.