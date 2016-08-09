"Бронзова" дуель української шаблістки Харлан у Ріо (фото, відео)

10:23, 09 серпня 2016
Ріо-2016
1515

З'явилося відео, як українська шаблістка Ольга Харлан здобувала бронзову винагороду на Олімпійських іграх 2016 року.

Двобій українки і француженки в Ріо / Фото facebook.com/olympicua

Відеозапис з кращими моментами двобою українки з французькою спортсменкою Манон Брюне виклав на своїй сторінці у Facebook міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог)

Нагадаємо, ввечері 8 серпня українська шаблістка Ольга Харлан у поєдинку за бронзові медалі на Олімпіаді в Ріо обіграла француженку Манон Брюне з рахунком 15:10.

Зазначимо, що це друга бронзова медаль Харлан на Олімпіаді. На Іграх у Лондоні чотири роки тому в змаганнях шаблісток вона домоглася аналогічного результату.

Для збірної України це вже друга мелаль на Олімпіаді в Ріо. Першу також 8 серпня здобув український стрілок Сергій Куліш - він завершив змагання зі срібною медаллю.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter