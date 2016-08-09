Збірна США очолює медальний залік Олімпіади після трьох днів змагань

Після трьох днів змагальної програми Олімпійських ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро збірна США очолює медальний залік, повідомляє офіційний сайт змагань.

На рахунку американців 5 золотих, 7 срібних та 7 бронзових нагород.

У йдучої слідом збірної Китаю 5 золотих, 3 срібних та 5 бронзових нагород. Трійку провідних спортивних держав світу на даний момент займає команда Австралії (4-0-3).

По три золота на рахунку Італії (3-4-2), Японії (3-0-7) та Угорщини (3-0-0), що займають 4-6 місця.

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У решти команд не більше двох золотих нагород.

Збірна України займає 26-е місце в загальнокомандному заліку завдяки сріблу Сергія Куліша у стрільбі з пневматичної гвинтівки та бронзі Ольги Харлан у фехтуванні на шаблях - 0-1-1.

Як повідомляв УНІАН, Олімпіада в Ріо-де-Жанейро проходить з 5 по 21 серпня.