Ріо-2016. Українські гімнасти посіли останнє місце в фіналі командного багатоборства

Збірна України зі спортивної гімнастики посіла останнє восьме місце у фіналі командного багатоборства на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро.

Результат українців зумовила відсутність у складі команди одного з п'ятірки гімнастів Максима Семянківа. Він не зміг взяти участь у жодній з чотирьох вправ, де був заявлений.

Як повідомили в ефірі телеканалу UA:Перший, Семянків отримав травму зап'ястя.

В результаті, Україна набрала на змаганні 202,078 очки, відставши від сьомого місця на 59 очок і від першого - на 72 очки.

Золоту медаль у багатоборстві виборола збірна Японії. Срібло - у Росії, бронза - у Китаю.

Як повідомляв УНІАН, раніше збірна Україна змогла пробитися у фінал командного багатоборства, посівши у кваліфікації змагань сьоме місце.